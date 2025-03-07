Прем'єр Канади Трюдо тонко потролив Трампа, натякаючи на його психічний стан
- Стосунки між США і Канадою загострилися через торгівельну війну, розпочату Дональдом Трампом, зокрема через введення мит у 25% на канадську продукцію.
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо потролив Трампа, відповівши на питання журналістів короткою фразою "Четвер", що викликало сміх та набуло популярності у мережі.
Останніми тижнями стосунки між США і Канадою значно загострилися. Причиною стали різкі заяви та дії Дональда Трампа, які призвели до торгівельної війни.
Все, що варто знати про скандал між США та Канадою, а також реакцією Трюдо на це – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також "Відлетів у космос": Маск відзначився дивною поведінкою під час виступу Трампа у Конгресі
Що відомо про загострення стосунків між США та Канадою
Не так давно Дональд Трамп розв'язав проти Канади справжню торгівельну війну, запровадивши мита у 25% відсотків. Це рішення мало на меті зменшити конкуренцію з боку канадських виробників, зокрема у галузях сталі, алюмінію та інших промислових секторів.
Трюдо анонсував, що його країна запровадить такі самі мита у відповідь. Це мало на меті не лише відстояти інтереси національної економіки, а й продемонструвати рішучість держави в умовах несправедливих торгівельних практик.
Однак така відповідь розлютила президента США, і він навіть обізвав прем'єра Канади "губернатором". У такий спосіб він натякав на свої амбіції зробити країну 51-м штатом Америки.
Трюдо потролив Трампа
Нещодавно у мережі завірусилося відео, на якому прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо потролив президента Трампа у відповідь на запитання журналістів.
Звертаючись до прем’єра Канади, журналістка процитувала міністерку закордонних справ країни Мелані Жолі, яка охарактеризувала те, що відбувається з Трампом як психодраму. Журналістка запитала Трюдо, як би він міг схарактеризувати те, що відбувається.
"Четвер", – коротко відповів очільник канадського уряду, чим добряче розсмішив журналістів навколо.
Джастін Трюдо потролив Трампа: дивіться відео
Пізніше прем'єр-міністр Канади зробив репост курйозного ролика, який зараз набирає популярності у Канаді. Мовиться про римейк культової реклами місцевого пива 25-річної давнини. Як і тоді, головний меседж: "Чи ми ідеальні? Ні. Але ми не 51-ші!".
Культова реклама пива: дивіться відео