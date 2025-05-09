Перший у Китаї собака-поліціянт знову втрапив у халепу: коргі украв сосиску під час патрулювання

Перша поліцейська собака Китаю знову опинилася в центрі уваги після несподіваного інциденту. Цього разу коргі під час патрулювання вкрав сосиску у дитини.

Проте, користувачі мережі кинулися на захист собаки. Що скоїв коргі і яка була реакція на вчинок розповідає 24 Канал з посиланням на SCPM.

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Як коргі став поліцейським

Фузай, півторарічний пес з поліцейського тренувального центру на сході Китаю, був офіційно названий символом удачі та успіху. Його неабиякі таланти вперше були помічені у віці 2 місяців під час відвідин місцевого парку, де дресувальник відзначив його природну цікавість та гострі мисливські інстинкти.

Вражений потенціалом Фузай, власник прийняв рішення перевести його до навчального центру, де в січні 2024 року він розпочав свою ретельну підготовку як резервний оперативник з виявлення вибухівки. Під час тренувань Фузай набув життєво важливих навичок, таких як обшук багажу, огляд транспортних засобів та подолання різноманітних перешкод. Після успішного складання іспитів Фузай офіційно вступив до лав поліції.



Коргі Фузай, який служить у поліції, отримав покарання за крадіжку сосиски / Фото SCPM

Допис за участю чарівного собаки Фузай привернув увагу понад 400 000 підписників у соціальних мережах. При цьому його робочі будні зовсім не нудні – у січні Фузай отримав дисциплінарне стягнення за те, що несанкціоновано подрімав на роботі і помочився в миску з їжею. Його позбавили щорічної премії у вигляді ласощів та іграшок.

Невдовзі після цього тренер Фузай опублікував відео, в якому показав, що, попри втрату ласощів, цуценя все ж пригостили святковою новорічною вечерею – оселедець, гарбузовий суп, пельмені та фрикадельки. Але на тому бешкетник не зупинився!

Поліцейський собака відібрав у дитини сосиску

Так, наприкінці квітня на відео було знято інцидент за участю пустотливого Фузай – він вихопив смажену сосиску з рук дівчинки. На кадрах видно, як він швидко повертає голову, відкушує сосиску і тікає з місця події, а глядачі вибухають сміхом.

За словами матері дівчинки, її донька залишилася незворушною після інциденту, з'ївши решту сосиски без жодних нарікань.

Як це було: дивіться відео

Після патрулювання дресувальниця Фузая намагалася знайти сім'ю, щоб виправити ситуацію, пов'язану з перекусом. Однак, спроби були марні, й тренер звернулася до соціальних мереж з публічними вибаченнями, заявивши, що собака отримав офіційну догану за допущений недогляд.

Фузай порушив правило ніколи нічого не брати у людей,

– написала вона.

29 квітня двоє тренерів привели Фузай до місцевого дитячого садка, де здивували дівчинку та її маму подарунками, серед яких була картина із зображенням собаки та повітряного змія. Зворушливим жестом дівчинка поділилася з собакою однією з двох отриманих сосисок.

Реакція мережі на вчинок Фузай

Ця історія отримала багато уваги в Інтернеті, і користувачі стали на бік песика. Ось декілька коментарів: