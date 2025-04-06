Не котик і не собачка: чоловік не може орендувати квартиру через свого незвичного улюбленця

Китаєць поскаржився, що не може орендувати житло через свого домашнього улюбленця — чорного теля бичка. Чоловік вже двічі отримував відмови.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Oddity Central.

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Що відомо про власника тварини

Перед труднощами постав чоловік, на ім'я Чен. Він 30-річний боксер у відставці, який працює тренером з фітнесу та боксу в китайському місті Фошань, що в провінції Гуандун. Нещодавно він купив собі маленького бичка як домашнього улюбленця.

Як зізнався сам чоловік, для нього ця тварина є нагадуванням про те, що він:

повинен наполегливо працювати, щоб досягти своїх життєвих цілей;

повинен бути обережним, щоб не стати "робочою конячкою".

Через незвичний вибір домашнього улюбленця Чен зіштовхується з труднощами при пошуці орендованого житла. Від початку року йому вже двічі відмовляли орендодавці.



Домашній улюбленець Чена / Фото Oddity Central

Попри це, чоловік не полишає надії знайти своє житло мрії. Продавати тваринку чоловік не збирається, адже це – його улюбленець. Китаєць його одягає, годує, водить на прогулянку, та стверджує, що щиро любить свійську тварину.

Чотиримісячний бичок, на ім'я Демон Кінг, має дуже лагідний і спокійний характер. Він стає неспокійним лише тоді, коли зголодніє, каже китаєць.

Раніше ми писали про чоловіка з Німеччини, який мусив доводити в суді, що не має собак, щоб уникнути податку, який вимагала місцева влада через фото собак у його соцмережах.