На Сумщині комунальники знайшли пакет, повний грошей: що вони з ним зробили
- У місті Шостка комунальники знайшли пакет з 6 тисячами євро.
- Власник втрачених грошей знайшов пакет на звалищі та віддячив комунальникам, які йому допомогли.
У місті Шостка, що у Сумській області, місцеві комунальники знайшли пакет з грошима. У ньому було повно євро.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на shostka.info.
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Відомо, що у пакеті було 6 тисяч євро. Однак комунальники, які виявили цю знахідку, подумали, що це – сувенірні гроші і викинули їх у сміття. Як повідомили джерела видання, невдовзі власник пакета, в якому було 6 тисяч євро, виявив пропажу і розпочав пошуки, звернувшись до комунальників.
На Сумщині комунальники знайшли пакет з грошима / Фото Unsplash
Що було з грошима далі
У комунальній службі чоловікові пояснили, що сміття уже вивезли на звалище. Приїхавши туди, після ретельних пошуків він знайшов втрачений пакет і всі гроші виявились на місці.
Кажуть, на радощах він не просто подякував чесним комунальникам, але й вручив їм по 1000 гривень. У поліції повідомили, що заяв про зникнення пакета з 6 тисячами євро до них не надходило.