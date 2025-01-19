Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на shostka.info.

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Відомо, що у пакеті було 6 тисяч євро. Однак комунальники, які виявили цю знахідку, подумали, що це – сувенірні гроші і викинули їх у сміття. Як повідомили джерела видання, невдовзі власник пакета, в якому було 6 тисяч євро, виявив пропажу і розпочав пошуки, звернувшись до комунальників.



На Сумщині комунальники знайшли пакет з грошима / Фото Unsplash

Що було з грошима далі

У комунальній службі чоловікові пояснили, що сміття уже вивезли на звалище. Приїхавши туди, після ретельних пошуків він знайшов втрачений пакет і всі гроші виявились на місці.

Кажуть, на радощах він не просто подякував чесним комунальникам, але й вручив їм по 1000 гривень. У поліції повідомили, що заяв про зникнення пакета з 6 тисячами євро до них не надходило.