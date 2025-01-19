Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на shostka.info.

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Известно, что в пакете было 6 тысяч евро. Однако коммунальщики, которые обнаружили эту находку, подумали, что это – сувенирные деньги и выбросили их в мусор. Как сообщили источники издания, вскоре владелец пакета, в котором было 6 тысяч евро, обнаружил пропажу и начал поиски, обратившись к коммунальщикам.



На Сумщине коммунальщики нашли пакет с деньгами / Фото Unsplash

Что было с деньгами дальше

В коммунальной службе мужчине объяснили, что мусор уже вывезли на свалку. Приехав туда, после тщательных поисков он нашел потерянный пакет и все деньги оказались на месте.

Говорят, на радостях он не просто поблагодарил честных коммунальщиков, но и вручил им по 1000 гривен. В полиции сообщили, что заявлений о пропаже пакета с 6 тысячами евро к ним не поступало.