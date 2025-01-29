Дитина, яка народилась на заправці біля магазину, отримала неочікуваний подарунок
- В Алабамі дитина народилася під час сніжної бурі на заправці, коли родина прямувала до лікарні.
- Магазин Krispy Kreme подарував родині безплатні пончики на рік і запропонував святкувати перший день народження дитини у їхньому закладі.
В американському штаті Алабама дитина народилася під час сніжної бурі на заправці поблизу магазину пончиків Krispy Kreme. Заклад був настільки вражений, що вирішив зробити малюку подарунок.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на WTVY-TV.
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Молода матір, Шаня Беннетт, розповіла, що її чоловік, Кеон Мітчелл, разом з 5-річним сином прямували до лікарні, коли у неї почалися перейми під час сильного снігопаду.
Вони зрозуміли, що не встигнуть приїхати у пологовий вчасно, тож зупинилися на заправці та викликали швидку. Однак через негоду медики прибули, коли дитина вже народилася.
Я відчувала себе супержінкою,
– зізналась Беннетт.
Матір та новонародженого малюка доставили у лікарню.
Дитина народилася на стоянці: дивіться відео
Що подарував магазин
Лора Френч, менеджерка закладу Krispy Kreme, заявила, що сім'я зможе отримувати безплатні пончики протягом року, а також запропонувала відсвяткувати перший день народження дитини у стінах їхнього закладу.