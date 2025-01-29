Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на WTVY-TV.
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Молодая мать, Шаня Беннетт, рассказала, что ее муж, Кеон Митчелл, вместе с 5-летним сыном направлялись в больницу, когда у нее начались схватки во время сильного снегопада.
Они поняли, что не успеют приехать в роддом вовремя, поэтому остановились на заправке и вызвали скорую. Однако из-за непогоды медики прибыли, когда ребенок уже родился.
Я чувствовала себя суперженщиной,
– призналась Беннетт.
Мать и новорожденного малыша доставили в больницу.
Ребенок родился на стоянке: смотрите видео
Что подарил магазин
Лора Френч, менеджер заведения Krispy Kreme, заявила, что семья сможет получать бесплатные пончики в течение года, а также предложила отпраздновать первый день рождения ребенка в стенах их заведения.