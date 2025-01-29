Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Need To Know.

Смотрите также "Точно не наркотики": полиция задержала женщину, которая имела сумку со странной надписью

Что известно о курьезном инциденте

Водитель Nissan Micra припарковал авто, но забыл поставить машину на стояночный тормоз. Когда он вышел из авто, закрыл дверь и ушел, направляясь ко входу кафе. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля в воду.

Службы экстренной помощи прибыли на место происшествия через несколько минут после того, как это произошло. Присутствовали как пожарная служба, так и полиция, а также несколько машин скорой помощи и даже вертолет. К счастью, внутри машины никого не было.

Удалось ли спасти авто

Сначала автомобиль полностью погрузился. Чтобы достать его, на место событий привлекли команду водолазов.

Что произошло с автомобилем: смотрите видео

Ожидается, что водитель, скорее всего, столкнется со значительными финансовыми убытками из-за того, что автомобильная страховка обычно не полностью покрывает этот тип аварий.