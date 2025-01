Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Need To Know.

Що відомо про курйозний інцидент

Водій Nissan Micra припаркував авто, але забув поставити машину на стоянкове гальмо. Коли він вийшов з авто, закрив двері та пішов геть, прямуючи до входу кафе. Камера відеоспостереження зафіксувала момент падіння автомобіля у воду.

Служби екстреної допомоги прибули на місце події через декілька хвилин після того, як це сталося. Були присутні як пожежна служба, так і поліція, а також декілька машин швидкої допомоги і навіть гелікоптер. На щастя, всередині машини нікого не було.

Чи вдалося врятувати авто

Спершу автомобіль повністю занурився. Аби дістати його, на місце подій залучили команду водолазів.

Що сталося з автомобілем: дивіться відео

Очікується, що водій, швидше за все, зіткнеться зі значними фінансовими збитками через те, що автомобільна страховка зазвичай не повністю покриває цей тип аварій.