Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Що відомо про дивний інцидент

За даними поліції, жінка, на ім'я Терин Акрі з Флориди була звинувачена в зберіганні наркотиків після того, як у неї знайшли метамфетамін і різноманітні наркотичні речовини у сумці.

Відомо, що жінку зупинили на дорозі в окрузі Бревард. Поліцейські обшукали автомобіль, в якому їхала Акрі, і виявили серед її речей метамфетамін, голки, цифрові ваги та інші наркотичні речовини.



Сумка жінки, яка перевозила наркотики / Фото Brevard County

Жінці висунули звинувачення у зберіганні метамфетаміну з метою продажу, а також у зберіганні наркотичних засобів. Наразі Акрі перебуває під вартою в окружній в'язниці без права на заставу, і на 13 лютого заплановано висунення їй обвинувачення.