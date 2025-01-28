Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Oddity Central.

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Що відомо про дивний інцидент

На початку січня в китайському окрузі Юннін батько робив із сином домашнє завдання. Хлопчик не міг зрозуміти тему, тож батько сварився на нього. Отримавши прочухана, хлопчик вибіг з дому і попрямував до найближчої крамниці.

Там він попросив телефон та набрав "110" – номер екстреної допомоги в Китаї, і попросив поговорити з поліцією, стверджуючи, що у нього є докази того, що його батько ховає вдома макові коробочки, які вважаються забороненим наркотиком.

Потім він спокійно дочекався приїзду поліції і впустив їх додому, щоб вони могли провести обшук і підтвердити його слова. Під час обшуку поліція знайшла вісім висушених макових коробочок на балконі оселі хлопчика, а батько школяра зізнався, що купив їх, але додав, що планував використовувати їх лише в лікувальних цілях.



Батько ховає вдома макові коробочки / Фото Unsplash

Реакція батька

Чоловік висловив жаль, що порушив закон, який класифікує макові коробочки як небезпечний наркотик, але наполягав на тому, що зробив це несвідомо. Поліція забрала докази і підозрюваного до найближчого відділку, а потім передала справу до Бригади з боротьби з наркотиками.