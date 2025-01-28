Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

Смотрите также Отомстил: школьник сдал своего отца в полицию из-за того, что он отругал его за домашку

Что известно о странном инциденте

По данным полиции, женщина, по имени Терин Акри из Флориды была обвинена в хранении наркотиков после того, как у нее нашли метамфетамин и различные наркотические вещества в сумке.

Известно, что женщину остановили на дороге в округе Бревард. Полицейские обыскали автомобиль, в котором ехала Акри, и обнаружили среди ее вещей метамфетамин, иглы, цифровые весы и другие наркотические вещества.



Сумка женщины, которая перевозила наркотики / Фото Brevard County

Женщине предъявили обвинение в хранении метамфетамина с целью продажи, а также в хранении наркотических средств. Сейчас Акри находится под стражей в окружной тюрьме без права на залог, и на 13 февраля запланировано предъявление ей обвинения.