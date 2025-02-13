Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

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Як виглядають тату хлопця

Британець похизувався великим татуюванням у вигляді кладовища, яке простягається від одного вуха, через підборіддя і до другого вуха. З однієї сторони було зображення величезного кострубатого дерева, яке сягало йому аж до вилиці. Інші частини тату, включені в дизайн, були у вигляді надгробків, хрестів, могили RIP та пару воріт.



Хлопець набив бороду-тату у вигляді кладовища / Фото Reddit

Реакція соцмереж

Але люди у соцмережах не були в захваті від такої сміливості. Коментатори були суворі щодо татуювання. Дехто радив звернутись до іншого тату-майстра, щоб переробити зображення. Багато хто наполягав на тому, що йому буде складно отримати роботу з таким сміливим малюнком.

Придивіться уважніше, і ви побачите, що його майбутнє поховане в цьому безладі,

– написав один із користувачів.

Довідка. Зауважимо, що зараз існують технології, які допоможуть вивести татуювання. Але це складний і тривалий процес. Найефективніший метод – це лазер.