Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Как выглядят тату парня

Британец похвастался большой татуировкой в виде кладбища, которое простирается от одного уха, через подбородок и до второго уха. С одной стороны было изображение огромного корявого дерева, которое достигало ему аж до скулы. Другие части тату, включены в дизайн, были в виде надгробий, крестов, могилы RIP и пару ворот.



Парень набил бороду-тату в виде кладбища / Фото Reddit

Реакция соцсетей

Но люди в соцсетях не были в восторге от такой смелости. Комментаторы были строги относительно татуировки. Некоторые советовали обратиться к другому тату-мастеру, чтобы переделать изображение. Многие настаивали на том, что ему будет сложно получить работу с таким смелым рисунком.

Присмотритесь внимательнее, и вы увидите, что его будущее похоронено в этом беспорядке,

– написал один из пользователей.

Справка. Заметим, что сейчас существуют технологии, которые помогут вывести татуировки. Но это сложный и длительный процесс. Самый эффективный метод – это лазер.