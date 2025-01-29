Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на WTVY-TV.

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Молода матір, Шаня Беннетт, розповіла, що її чоловік, Кеон Мітчелл, разом з 5-річним сином прямували до лікарні, коли у неї почалися перейми під час сильного снігопаду.

Вони зрозуміли, що не встигнуть приїхати у пологовий вчасно, тож зупинилися на заправці та викликали швидку. Однак через негоду медики прибули, коли дитина вже народилася.

Я відчувала себе супержінкою,

– зізналась Беннетт.

Матір та новонародженого малюка доставили у лікарню.

Дитина народилася на стоянці: дивіться відео

Що подарував магазин

Лора Френч, менеджерка закладу Krispy Kreme, заявила, що сім'я зможе отримувати безплатні пончики протягом року, а також запропонувала відсвяткувати перший день народження дитини у стінах їхнього закладу.