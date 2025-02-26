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Розваги Fun Наче у казці: у мережі показали, як виглядає замерзлий Манявський водоспад
26 лютого, 10:02
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Наче у казці: у мережі показали, як виглядає замерзлий Манявський водоспад

Альона Захарова
Основні тези
  • В Івано-Франківській області замерз Манявський водоспад через зниження температури до -21 – -23 градусів.
  • Відео замерзлого водоспаду стало популярним у соцмережах, викликавши різні реакції глядачів.

В Івано-Франківській області через зниження температури повітря місцеві мали змогу спостерігати фантастичне явище. Там замерз один з найбільших водоспадів України – Манявський.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @katialalakk.

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Як пишуть регіональні видання, температура на Прикарпатті впродовж останніх ночей опускалась до позначки у -21 – -23 градуси.

Тож, недивно, що Манявський водоспад вкрився кригою. Вода, яка ще донедавна стікала вниз, зараз перетворилася на довгі блискучі гострі бурульки, що звисають з висоти. Водоспад виглядає як справжня зимова казка.

Манявський водоспад замерз: дивіться відео

Як виглядає водоспад зараз: дивіться відео

@roma.manyava Манявський водоспад Встигніть побачити цю зимову казку?️ Довеземо вас до водоспаду на ЗІЛах та джипах з комфортом. За деталями телефонуйте 097-82-81-015 093-44-32-504 Роман. #манявськийводоспад #туркарпати #відпочиноквкарпатах #карпати #гори️ #джиптуркарпати #манява #рекомендації #джипінгкарпати ♬ оригінальний звук - gerdantheatre

Реакція соцмереж

Обидва відео швидко стали популярними, набравши чимало переглядів у тіктоці. Частина людей були вражені побаченим:

  • "Манявський водоспад – найкраще місце, де я бувала."
  • "Гордість – жити в Маняві та завжди бачити ці краєвиди".
  • "Вауууу... Манявський водоспади такий красивий".

Однак були й ті, хто саркастично зазначав, що це – просто замерзла вода. Позаяк, виглядає водоспад просто казково. 

Довідка. Манявський водоспад – один із найвищих і наймальовничіших водоспадів в українських Карпатах. Його висота складає приблизно 20 метрів. Водоспад оточений скелями та густими лісами, що створює атмосферу дикої природи. Взимку він часто повністю замерзає, перетворюючись на величезну крижану стіну.