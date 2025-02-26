Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @katialalakk.
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Як пишуть регіональні видання, температура на Прикарпатті впродовж останніх ночей опускалась до позначки у -21 – -23 градуси.
Тож, недивно, що Манявський водоспад вкрився кригою. Вода, яка ще донедавна стікала вниз, зараз перетворилася на довгі блискучі гострі бурульки, що звисають з висоти. Водоспад виглядає як справжня зимова казка.
Манявський водоспад замерз: дивіться відео
Як виглядає водоспад зараз: дивіться відео
Реакція соцмереж
Обидва відео швидко стали популярними, набравши чимало переглядів у тіктоці. Частина людей були вражені побаченим:
- "Манявський водоспад – найкраще місце, де я бувала."
- "Гордість – жити в Маняві та завжди бачити ці краєвиди".
- "Вауууу... Манявський водоспади такий красивий".
Однак були й ті, хто саркастично зазначав, що це – просто замерзла вода. Позаяк, виглядає водоспад просто казково.
Довідка. Манявський водоспад – один із найвищих і наймальовничіших водоспадів в українських Карпатах. Його висота складає приблизно 20 метрів. Водоспад оточений скелями та густими лісами, що створює атмосферу дикої природи. Взимку він часто повністю замерзає, перетворюючись на величезну крижану стіну.