Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @katialalakk.

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Як пишуть регіональні видання, температура на Прикарпатті впродовж останніх ночей опускалась до позначки у -21 – -23 градуси.

Тож, недивно, що Манявський водоспад вкрився кригою. Вода, яка ще донедавна стікала вниз, зараз перетворилася на довгі блискучі гострі бурульки, що звисають з висоти. Водоспад виглядає як справжня зимова казка.

Манявський водоспад замерз: дивіться відео

Як виглядає водоспад зараз: дивіться відео

Реакція соцмереж

Обидва відео швидко стали популярними, набравши чимало переглядів у тіктоці. Частина людей були вражені побаченим:

"Манявський водоспад – найкраще місце, де я бувала."

"Гордість – жити в Маняві та завжди бачити ці краєвиди".

"Вауууу... Манявський водоспади такий красивий".

Однак були й ті, хто саркастично зазначав, що це – просто замерзла вода. Позаяк, виглядає водоспад просто казково.

Довідка. Манявський водоспад – один із найвищих і наймальовничіших водоспадів в українських Карпатах. Його висота складає приблизно 20 метрів. Водоспад оточений скелями та густими лісами, що створює атмосферу дикої природи. Взимку він часто повністю замерзає, перетворюючись на величезну крижану стіну.