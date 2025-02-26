Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @katialalakk.
Смотрите также В Канаде авто Tesla Cybertruck увязло в сугробах: курьезное видео
Как пишут региональные издания, температура на Прикарпатье в течение последних ночей опускалась до отметки в -21 – -23 градуса.
Поэтому, неудивительно, что Манявский водопад покрылся льдом. Вода, которая еще недавно стекала вниз, сейчас превратилась в длинные блестящие острые сосульки, свисающие с высоты. Водопад выглядит как настоящая зимняя сказка.
Манявский водопад замерз: смотрите видео
Как выглядит водопад сейчас: смотрите видео
Реакция соцсетей
Оба видео быстро стали популярными, набрав немало просмотров в тиктоке. Часть людей были поражены увиденным:
- "Манявский водопад – лучшее место, где я бывала."
- "Гордость – жить в Маняве и всегда видеть эти пейзажи".
- "Вауууууу... Манявский водопад такой красивый".
Однако были и те, кто саркастически отмечал, что это – просто замерзшая вода. Поскольку, выглядит водопад просто сказочно.
Справка. Манявский водопад – один из самых высоких и живописных водопадов в украинских Карпатах. Его высота составляет примерно 20 метров. Водопад окружен скалами и густыми лесами, что создает атмосферу дикой природы. Зимой он часто полностью замерзает, превращаясь в огромную ледяную стену.