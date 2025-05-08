Путін вкотре зганьбився: не зміг вимовити ім'я голови Китаю – тепер Сі Цзіньпін звучить інакше

Президент країни-агресорки Путін прийняв у себе очільника Китаю Сі Цзіньпіна. Його візит в Москву проходить напередодні військового параду 9 травня. Але зустріч не обійшлася без курйозів.

Раніше Путін не зміг вимовити ім'я президента Казахстану, а тепер і Сі Цзіньпіна. Відео з'явилося у мережі після зустрічі, розповідає 24 Канал з посиланням на Obozrevatel.ua.

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Путін не зміг вимовити ім'я Сі Цзіньпіна

У Кремлі під час перемовин "старий дідо" не зміг вимовити вкрай важке ім'я та прізвище очільника Китаю. Тепер Сі Цзіньпін – Сізіпінь.

Вітаю, дорогий пан Сізіпінь, шанований друг,

– заявив Путін.

При цьому удав, що сказав все правильно, і навіть себе не виправив. Хоча, може, він вважає, що його ім'я та прізвище звучить саме так.

Якщо для Путіна голова Китаю "Сізіпінь", то пам'ятайте, для освічених і адекватних людей він – Сі Цзіньпін.

Як це було: дивіться відео

Навіщо Сі Цзіньпінь приїхав в Москву

Візит президента Китаю Сі Цзіньпіна на парад 9 травня в Москві, присвячений 80-й річниці завершення Другої світової війни, підкреслює міцну дружбу між країнами. Однак, деякі джерела вказують на те, що динаміка відносин між Пекіном і Москвою може бути складнішою, ніж здається на перший погляд.

Зокрема, Пекін вивчає можливість встановлення тарифу на газ, який би перевищував внутрішні ціни в Росії, залишаючись при цьому нижчим за чинний тариф газопроводу "Сила Сибіру".

Експерти стверджують, що Сі Цзіньпін може використати нинішню ситуацію для тиску на Росію. Адже Пекіну не подобаються спроби Путіна вступити в переговори з президентом США Дональдом Трампом.