Важить як дитина: чоловік упіймав величезну золоту рибку – вражаюче фото

Мало хто знає, але у США заборонили випускати золотих рибок у дику природу, адже це може створювати екологічну катастрофу. Річ у тім, що у природному середовищі ці рибки можуть значно збільшуватися в розмірах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Як виглядає гігантська золота рибка

Одну з таких гігантських золотих рибок упіймав чоловік із США. Рибалка у своєму фейсбуці опублікував фото великої золотої рибки з підписом:

Ваша золота рибка із зоомагазину після двох років життя в дикій природі: "Кличте мене Мегалодоном",

– написав він.

Рибалка зазначив, що золота рибка важила вражаючі 30 кілограмів.



Рибалка Енді Гакетт упіймав одну з найбільших у світі золотих рибок / Фото з фейсбуку

Чоловік зізнався, що вів боротьбу з рибою 25 хвилин, перш ніж зумів витягнути її з води.

Чому золоті рибки стають такими великими

Екологи пояснили, що в природі маленькі рибки можуть вирости до гігантських розмірів.

Як це працює? У природних водоймах рибки мають достатньо простору для вільного плавання, що сприяє їхньому природному зростанню. Також вони можуть отримувати різноманітну їжу – від природних кормів до дрібних організмів – що дозволяє їм отримувати всі необхідні поживні речовини для росту.

Фахівці попереджають, що це небезпечно, адже гігантські золоті рибки: