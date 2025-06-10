Олень-блогер: на Рівненщині тварина стала зіркою соцмереж

На Рівненщині місцева жителька селища Зарічного подружилась з оленем. Вона вирішила поділитися життям рогатого у тіктоці і той став справжньою зіркою соцмереж.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @olen.borys.4.5.0.

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Оленя звати Борис і він справжня зірка тіктоку. Блогерка Ірина Токміна, яка подружилася з твариною, показала, як Борис регулярно приходить до неї в гості. Оскільки на вулиці було спекотно, жінка принесла рогатому відерце з водою.

Люди кажуть, що тобі нічого давати не можна. Кажуть, що тобі тільки водичку можна. Ану, давай, попробуй,

– каже Ірина на відео.

Цікаво, що Борис навідується не лише до Ірини, але й провідує інших мешканців селища. Там його знають усі, тому що ледве не щодня бачать його на вулицях: він приходить до магазинів, в гості до селян по смаколики, лежить біля пошти у квітнику і просто гуляє селищем.

Олень Борис вечеряє: дивіться відео

Ірина Токміна стала справжньою подругою оленя і часто розповідає про нього у своїх соцмережах. Цікаво, що олень не боїться камер та увагу, дуже любить людей і почувається господарем цих земель.

З середини серпня він собі іде в ліс і практично до березня його немає. Він скидає роги, а тоді знову повертається в Зарічне, щоб відростити масу, відійти від зими, набратися сил, щоб знову відростити такі великі роги,

– розповіла Ірина в одному зі своїх відео.

У березні цього року Борис поскидав роги прямо у дворах місцевих мешканців. Їх передали до Зарічненського краєзнавчого музею.

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