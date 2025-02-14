Любовь, коты и мемы: как соцсети высмеивают 14 февраля

14 февраля – это день, когда одни радуются романтическими подарками, другие отмечают, что любовь к коту – это тоже любовь, а третьи просто радуются скидкам на шоколад 15-го числа. Независимо от статуса в отношениях, интернет всегда поможет пережить этот день благодаря мемам.

Самые смешные мемы о Дне всех влюбленных собрал для вас 24 Канал.

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Война, к сожалению, в очередной раз показала, что любовь – чрезвычайно сильное чувство, которое помогает людям пережить тяжелые моменты. Любовь дает силы, свет и тепло даже в самые темные времена.



Что такое любовь / Фото из соцсетей



Актуально не только 14 февраля / Фото из соцсетей



Валентинка нашего времени / Фото из соцсетей



Поздравление от Укравтодора / Фото из соцсетей



Что-то временное, а что-то – вечное / Фото из соцсетей

Мемы о "сильном и независимом человеке, который не нуждается в этом празднике" всегда в тренде. Главные герои таких шуток – коты, собаки, известные актеры и все, кто предпочитает чипсы вместо романтического ужина.



14 февраля тех, кто не в отношениях / Фото из соцсетей



Реалистичная валентинка / Фото из соцсетей



Вообще-то пятница / Фото из соцсетей



Мемы о Дне святого Валентина / Фото из соцсетей



Когда празднуешь 14 февраля с котом / Фото из соцсетей



Когда вспомнил, что ты одинок / Фото из соцсетей

День святого Валентина – это не только о любви, но и о юморе. Главное – наслаждаться днем так, как вам нравится, независимо от статуса в отношениях. А мемы всегда помогут сделать его веселее!