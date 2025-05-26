Шанс на вторую жизнь: как сейчас чувствует себя птенец, которого аист Грицик выбросил из гнезда

В гнезде звездных аистов с Полтавщины произошел досадный инцидент. Аист Грицько выбросил своего птенца из гнезда. К счастью, он получил шанс на вторую жизнь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Усадьбу Нюшаник".

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Как известно, Грицик выбросил из гнезда своего самого маленького птенца, которому тогда было всего 2 недели. В соцсетях этого птенца еще раньше назвали Катюшей.

В каком состоянии Катруся сейчас

К счастью, птенца сразу же спасли ветврачи и сейчас Катя находится в реабилитационном центре для птиц "Усадьба Нюшаник".

Ветеринары обнаружили в желудке птенца землю, а также диагностировали энтерит – воспаление слизистой оболочки тонкого кишечника, что может возникать из-за некачественной пищи, химические раздражители или кишечные инфекции. Ветврачи отметили, что птенец чувствует себя хорошо, питается суточными цыплятами и мелкой рыбой.

Катя лечится, ждем дополнительное исследование, чтобы определить, нужен ли ей антибиотик. Пока все идет как следует, она даже сегодня отдала пелетку – это непереваренные остатки пищи, которые являются признаком хорошего пищеварения у птиц,

– рассказала руководитель центра Ирина Снопко.

Как сейчас чувствует себя Катя: смотрите видео

Сейчас Катя живет отдельно от других птиц, но после выздоровления ее переведут в другой вольер.

Интересно знать! Аисты выбрасывают своих птенцов из гнезда, когда не могут прокормить всех или если один из малышей слабый, больной или травмированный. В природе это способ выживания – птицы сосредотачивают силы на тех, кто имеет больше шансов дожить до взрослого возраста.



Иногда причиной становится стресс, опасность поблизости или нарушение гнезда человеком. Также бывает, что старшие птенцы вытесняют младших в борьбе за еду. Хоть это выглядит жестоко, такое поведение – часть естественного отбора.