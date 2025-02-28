Акула проглотила камеру дайвера и продолжила снимать: как выглядит хищник изнутри

На Багамах группа дайверов стала свидетелями фантастического события. Там тигровая акула случайно заглотила камеру одного из участников погружения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Что известно об инциденте

Событие произошло еще 9 февраля. Тогда дайверы открыли ящик с рыбой, чтобы покормить акул. Но одна из них слишком увлеклась и случайно сглотнула камеру. Впечатляет, но камера не выключилась, а продолжила снимать изнутри пасти.

Это зрелище было удивительным и пугающим одновременно. Очевидцы происшествия удивленно наблюдали за тем, что происходит. Через некоторое время акула таки выплюнула устройство, но он продолжал вертеться в воде. Гиду пришлось броситься в погоню за гаджетом, чтобы вернуть ценные кадры.

Любопытно знать! Тигровые акулы известны своими размерами и агрессивным поведением. По данным Музея Флориды, они могут достигать 5,5 метра в длину и занимают второе место после белых акул по количеству нападений на людей.

Что происходило внутри пасти акулы: смотрите видео

Заметим, что этот инцидент произошел всего за несколько дней до другого невероятного случая. У берегов Чилийской Патагонии горбатый кит чуть не проглотил каякера Адриана Симанкас. Инцидент попал на видео, которое снял отец парня. К счастью, животных быстро выплюнула каякера.

После того как Адриан выбрался из воды, его отец пытался успокоить сына. Молодой человек признался, что в первые секунды подумал, что уже не выберется.

Важно! Горбатый кит не может съесть человека полностью. Это связано с размером горла кита. Имея огромные размеры (до 16 метров в длину), его пищевод очень маленький – примерно 10 – 15 сантиметров в диаметре. Это значит, что кит физически не способен проглотить человека.