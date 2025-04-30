Побил 66-летний рекорд: рыбак выловил рыбу весом с младенца

Рыбак, по имени Эрик Уорд из американского штата Мэн установил новый рекорд озера Мусхед. Он выловил ручьевую форель весом 3,5 килограмма.

Предыдущий рекорд никто не мог побить вот уже 66 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FOX News.

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Что известно о новом рекорде

Как пишет СМИ, Эрик Уорд поймал рыбу еще 22 января. Предыдущий рекорд в этом озере держался с 1959 года. Поэтому, новый трофей стал крупнейшей ручьевой форелью, выловленной в озере Мусхед за последние 66 лет.



Эрик Уорд со своим уловом / Фото FOX News

Новая рекордсменка получила прозвище "Нео" в честь героя "Матрицы". Ее поймали в лучшее время для вылова ручьевой форели на самом большом озере штата.

По словам регионального инспектора Има Обри, Уорд этой зимой уже отпускал в озеро несколько крупных форелей весом более 1,6 килограмма. Но именно этот самец с характерной белой меткой на спине стал "рыбой жизни". Улов официально зарегистрирован и теперь займет свое место среди легенд озера.

Мы знаем, что в озере еще есть такие гиганты. Это лишь вопрос времени,

– добавил Обри.

Ранее мы писали о другом рыбаке, который поймал огромную золотую рыбку весом 30 килограмм. Он боролся с ней 25 минут.