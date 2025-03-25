Американец переоделся в костюм медведя, чтобы прогнать настоящего медведя: курьезное видео

В США житель Северной Каролины нашел оригинальный способ отпугнуть черного медведя. Для этого смельчак переоделся в костюм медведя.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Что известно об инциденте

Произошло это в американском штате Северная Каролина. Чтобы отпугнуть незваного гостя, мужчина надел карнавальный костюм медведя, и громко рыча, приблизился к настоящему медведю. К его удивлению, тактика оказалась успешной – дикий зверь испугался и убежал обратно в лес.

Важно! Медведи могут быть очень опасными для людей, особенно если они чувствуют угрозу, защищают своих детенышей или находятся в поисках пищи. Однако большинство нападений случается из-за непредвиденных ситуаций или случайных столкновений.

Событие, снятое на видео, стало популярным в социальных сетях.

Американец переоделся в костюм медведя: смотрите видео

Реакция сети

Мнения пользователей соцсетей разделились: одни восхищаются смелостью и креативностью мужчины, другие считают, что подобные действия могут быть опасными и провоцировать агрессию со стороны диких животных.

Представители местных служб охраны дикой природы напомнили, что взаимодействие с медведями может быть опасным и призвали жителей в таких случаях обращаться к профессионалам.

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