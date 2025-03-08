Мужчина смастерил себе гроб, что выспаться, но не учел важный момент

Мужчина из американского штата Аризона пошел на крайние меры, чтобы выспаться в собственной квартире. Из-за громких соседей он придумал смастерить звуконепроницаемый "гроб для сна".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

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Вероятно, мужчина знал, что недосып может провоцировать хронические воспалительные процессы и повышать риск заболеваний. Поэтому, решил решить этот вопрос, создав собственный "гроб для сна".

Я живу с мамой, поэтому не плачу за арендную. Моя сестра с мужем так же. Поскольку они оба не работают, то могут ложиться спать, когда захочется,

– рассказал автор истории.

Однако то, что родственники совсем не следят за временем, стало определенной проблемой для Айзека.

"Они не спят всю ночь, ходят по дому, готовят еду, открывают и закрывают двери. Я крепко сплю, но это меня будит", – объяснил американец.

Именно поэтому мужчина сделал специальный ящик для сна. Он сделан из шести листов ДСП размером 4х8. Дверцы герметично закрываются с помощью магнитов и пенопластовой прокладочной ленты.



Мужчина построил гроб, чтобы наконец избавиться от шумных родственников / Фото Reddit

Айзек не отрицает, что конструкция визуально напоминает гроб. Однако пока спать внутри опасно, ведь уровень CO2 слишком высокий, учитывая, что коробка герметична. Вскоре мужчина планирует изменить это.