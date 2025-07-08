"Бабушка на час": сервис в Японии предлагает "аренду" пожилых женщин для помощи молодежи
- В Японии сервис OK Obaachan предлагает аренду "бабушек" для бытовой помощи, эмоциональной поддержки и социальных ситуаций.
- Компания Client Partners, основатель OK Obaachan, также предлагает аренду подруг и "родственниц", а для мужчин существует аналогичный сервис Ossanrental.
- Сервис имеет неоднозначную реакцию в обществе, но многие считают его важным для привлечения пожилых людей к активной жизни.
В Японии все больше женщин пожилого возраста возвращаются к активной жизни после выхода на пенсию. Эту тенденцию удачно подхватил сервис OK Obaachan, предлагающий услугу аренды "бабушек" для бытовой помощи, эмоциональной поддержки и даже сложных социальных ситуаций.
Четверть всех пожилых жителей Японии продолжают работать. Среди причин – рост стоимости жизни и желание оставаться социально вовлеченными, сообщает 24 Канал со ссылкой на Soranews24.
Читайте также В Индии блогерша подала на мужа в полицию, потому что тот просил ее меньше сидеть в Instagram
Команда сервиса состоит из более 100 женщин, в возрасте от 60 до 94 лет, имеющих опыт в различных областях: кулинарии, уходе за детьми, коммуникациях, культуре, традиционных ремеслах и тому подобное. Как рассказывают основатели OK Obaachan, к ним обращаются с просьбами:
научить готовить семейные рецепты;
стать "арбитром" в конфликте;
поддержать в трудном разговоре;
помочь с подготовкой журналистских материалов на социальные темы;
или даже присутствовать во время разрыва отношений.
Молодежь часто нуждается в советах от более опытных людей / Скриншот из видео
Часто клиенты просто нуждаются в искреннем разговоре с человеком, который умеет слушать. Они считают, что совет от постороннего, но опытного человека – именно то, что им нужно.
Как реагируют люди?
Общество неоднозначно восприняло эту инициативу. Кому-то она кажется интересной, а кто-то считает ее рискованной или даже сомнительной. Однако многие отзывы сходятся на том, что важно давать возможность людям пожилого возраста оставаться вовлеченными и полезными.
Есть ли другие подобные сервисы?
Инициатива OK Obaachan принадлежит компании Client Partners, специализирующейся на создании рабочих мест для женщин с различными навыками. Они позиционируют себя как "женская мастерская" и предлагают помощь не только "бабушек", но и возможность "арендовать" подруг или родственниц.
Тем, кто ищет аналогичную услугу с участием мужчин, японцы предлагают другой сервис – Ossanrental, который предоставляет доступ к общению с мужчинами среднего и старшего возраста. Эта инициатива также популярна, особенно среди младших клиентов, которые стремятся получить совет или поддержку от более опытных мужчин.
Ранее мы писали, как женщина с японского острова Окинава чуть не погибла из-за красивой ракушки, которую нашла в песке. Выяснилось, что это была конусная улитка, укус может вызвать паралич и остановку дыхания.