Пираты Карибского моря отдыхают: в соцсетях предположили, как минировали Крымский мост

В начале лета СБУ порадовала украинцев радостными событиями. Сначала операции "Паутина", в результате которой, впоследствии феерическая атака на Крымский мост. Соцсети просто в восторге, когда на территории страны-агрессора случаются взрывные события.

Однако это события вызвали не только фурор, но и искреннюю заинтересованность, как СБУ организовала такие масштабные и успешные операции. Украинцы в сети поделились предположениями, передает 24 Канал.

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При чем здесь "Пираты Карибского моря"

Один из шуточных сценариев подрыва Крымского моста появился в тиктоке Kapitan Olasusherk. В видео руководители СБУ Василий Малюк и ГУР Кирилл Буданов предстают в ролях героев "Пиратов Карибского моря". Украинских силовиков изобразили как капитана Джека Воробья и пирата Уилла Тернера.

Буданов и Малыш минируют Крымский мост: смотрите видео

Это видео быстро стало вирусным в сети, собрав более полумиллиона просмотров. Вот, какие комментарии они оставляли:

"Ха-ха-ха, топ троллинг, теперь день задался".

"Казаки по историческим данным так и нападали на суда. Это был прототип типа подводной лодки. В фильме ничего нового не придумали".

"На очереди Кремль".

"Это безумно и гениально".

СБУ в третий раз атаковала Крымский мост – на этот раз подводной операцией: 3 июня были заминированы опоры и приведены в действие взрывные устройства. В результате подрыва повреждены подводные конструкции, и мост оказался в аварийном состоянии. Жертв среди гражданского населения нет.