Настоящий Джек Воробей: украинка поражает сеть своими сверхреалистичными перевоплощениями
- Украинка поразила соцсети перевоплощением в Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря", используя грим, парики и аксессуары.
- Блогер Холли Мюррей имеет более 8,7 миллионов лайков в тиктоке за свои сверхреалистичные образы.
Украинка ошеломила соцсети своим сверхреалистичным перевоплощением в легендарного капитана Джека Воробья из фильмов "Пираты Карибского моря". Ее образ является чрезвычайно детализированным и точным.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт в тиктоке ludmilahoretska.
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На странице блогера Холли Мюррей можно увидеть множество образов, которые поражают своей детализированностью. В своих видео она демонстрирует процесс создания образа, используя только грим, парики и аксессуары. Как следствие – ее видео выглядят просто фантастически.
Сейчас Холли Мюррей имеет в тиктоке более 8,7 миллионов лайков. А ее образ Джека Воробья из фильмов "Пираты Карибского моря" выглядит просто фантастически. Каждое перевоплощение она дополняет интересной музыкой и динамическими эффектами.
Украинская блогерша воссоздала образ Джека Воробья: смотрите видео
Другие перевоплощения блогера: смотрите видео
Реакция сети
Конечно же, пользователи соцсетей не остаются равнодушными, созерцая за этими фантастическими перевоплощениями. Вот, какие комментарии она оставляет:
- "Я вас не знаю, но хочу сказать, что ваша работа невероятная!"
- "Класс, вы талантливая! Не понимаю, почему так мало лайков".
- "Вау, это самое яркое перевоплощение".
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