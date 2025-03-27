Настоящий Джек Воробей: украинка поражает сеть своими сверхреалистичными перевоплощениями

Украинка ошеломила соцсети своим сверхреалистичным перевоплощением в легендарного капитана Джека Воробья из фильмов "Пираты Карибского моря". Ее образ является чрезвычайно детализированным и точным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт в тиктоке ludmilahoretska.

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На странице блогера Холли Мюррей можно увидеть множество образов, которые поражают своей детализированностью. В своих видео она демонстрирует процесс создания образа, используя только грим, парики и аксессуары. Как следствие – ее видео выглядят просто фантастически.

Сейчас Холли Мюррей имеет в тиктоке более 8,7 миллионов лайков. А ее образ Джека Воробья из фильмов "Пираты Карибского моря" выглядит просто фантастически. Каждое перевоплощение она дополняет интересной музыкой и динамическими эффектами.

Украинская блогерша воссоздала образ Джека Воробья: смотрите видео

Другие перевоплощения блогера: смотрите видео

Реакция сети

Конечно же, пользователи соцсетей не остаются равнодушными, созерцая за этими фантастическими перевоплощениями. Вот, какие комментарии она оставляет:

"Я вас не знаю, но хочу сказать, что ваша работа невероятная!"

"Класс, вы талантливая! Не понимаю, почему так мало лайков".

"Вау, это самое яркое перевоплощение".

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