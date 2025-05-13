Мужчину уволили из-за истории его браузера: что он искал

В Британии мужчина потерял работу из-за глупости. Это произошло после того, как начальство распечатало 50 часов его поисков в интернете, сделанных в рабочее время.

Почти все его запросы были абсурдны и указывали на то, что он скучал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Lad Bible.

Смотрите также Фантастическое сходство: мужчина из Китая потрясающе точно копирует голос и манеры Трампа

Известно, что британец, по имени Джош Уильямс делал запросы о ботоксе, зубы индейки и "Звездные войны". Его руководство не проигнорировало этот факт и сделало распечатку 50 часов его интернет-поисков на рабочем компьютере.

Интересно! Ранее мы писали о мужчине из Японии, который зарабатывает до 1 миллиона иен в месяц, оказывая эмоциональную и бытовую поддержку пятнадцати богатым женщинам.

Зачем мужчина делал такие запросы

Как объяснил ситуацию сам Джош, ему часто не давали заданий, и от скуки он начал искать в интернете самые разнообразные вещи. Среди его запросов были: "болят ли зубы у индейки" и даже "какой я персонаж из "Звездных войн"".

Я уже тогда знал, что на грани. У меня было несколько больничных, а оправдания звучали все более абсурдно. В какой-то момент я просто перестал справляться – мне не давали заданий, и я начал искать всякую ерунду в интернете,

– рассказал мужчина.



Мужчину уволили из-за истории его браузера / Фото Lad Bible

В конце концов, руководство посчитало такое поведение недопустимым и уволило его.

Жизнь после увольнения

После увольнения Джош остался без дохода и с долгами по аренде. Он решил рассказать свою историю в тиктоке. Неожиданно ролик стал вирусным и вызвал волну сочувствия. Многие пользователи помогли деньгами, что позволило ему покрыть расходы. Сейчас видео больше недоступно.