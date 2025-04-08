"Могло быть и хуже": девушка ложилась спать и обнаружила в постели незваного гостя

Девушка остановилась на ночлег в хостеле в Гватемале и обнаружила в своей постели неожиданного гостя. Выяснилось, что в ее кровать пробрался маленький бездомный котенок.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @izbuckley.

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О своих приключениях девушка рассказала в видео, которое опубликовала в тиктоке. Там оно быстро завирусилось, собрав более 200 тысяч просмотров и множество положительных комментариев.

Я почувствовала что-то лохматое в своей постели, когда спала в общей комнате хостела",

– рассказала девушка в своем 14-секундном видео.

На обнародованных кадрах можно увидеть крошечного котенка, который удобно устроился возле ее подушки, чувствуя себя как дома.

Девушка ложилась спать и обнаружила в постели незваного гостя: смотрите видео

Интересно! В Гватемале существует значительная проблема с бездомными животными, особенно собаками и котами. Точные цифры трудно определить из-за отсутствия общенациональных подсчетов, но исследования и наблюдения свидетельствуют о масштабности проблемы.

Реакция сети

Пользователи соцсетей положительно отреагировали на видео. Вот, какие комментарии они оставляли под видео:

"Это наименее страшная вещь, от которой вы могли проснуться".

"Могло быть и хуже, если честно... Я проснулся с огромным гекконом".

"А я проснулась от скорпиона, который ползал по моей ноге в Таиланде".

Тем временем китаец, по имени Чен имеет другую проблему – он он не может арендовать жильё из-за своего домашнего любимца – черного теленка бычка.