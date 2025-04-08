"Могло быть и хуже": девушка ложилась спать и обнаружила в постели незваного гостя
- Девушка в хостеле Гватемалы обнаружила в своей постели бездомного котенка, которое стало вирусным в тиктоке.
- Пользователи соцсетей положительно отреагировали на видео, вспоминая о своих опытах с неожиданными животными.
Девушка остановилась на ночлег в хостеле в Гватемале и обнаружила в своей постели неожиданного гостя. Выяснилось, что в ее кровать пробрался маленький бездомный котенок.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @izbuckley.
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О своих приключениях девушка рассказала в видео, которое опубликовала в тиктоке. Там оно быстро завирусилось, собрав более 200 тысяч просмотров и множество положительных комментариев.
Я почувствовала что-то лохматое в своей постели, когда спала в общей комнате хостела",
– рассказала девушка в своем 14-секундном видео.
На обнародованных кадрах можно увидеть крошечного котенка, который удобно устроился возле ее подушки, чувствуя себя как дома.
Девушка ложилась спать и обнаружила в постели незваного гостя: смотрите видео
Интересно! В Гватемале существует значительная проблема с бездомными животными, особенно собаками и котами. Точные цифры трудно определить из-за отсутствия общенациональных подсчетов, но исследования и наблюдения свидетельствуют о масштабности проблемы.
Реакция сети
Пользователи соцсетей положительно отреагировали на видео. Вот, какие комментарии они оставляли под видео:
- "Это наименее страшная вещь, от которой вы могли проснуться".
- "Могло быть и хуже, если честно... Я проснулся с огромным гекконом".
- "А я проснулась от скорпиона, который ползал по моей ноге в Таиланде".
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