Студентки стали единственными пассажирками самолета: как они развлекались

Американским студенткам улыбнулась удача, ведь они оказались единственными пассажирами на борту самолета. Несмотря на то, что они купили обычные билеты в экономклассе Southwest Airlines, они получили VIP-обслуживание.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @natalie.wolfley.

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Девушки, Натали Вулфли и Саванна Сарджент, утверждают, что летели пассажирским рейсом из Юты в Аризону. Сюрприз ждал путешественниц уже во время регистрации в аэропорту Солт-Лейк-Сити, когда сотрудник авиакомпании сообщил им о незапланированном чартерном рейсе.

Мы были очень смущены и сначала подумали, что он просто шутит, ведь такое почти никогда не случается,

– рассказала Сарджент.

Интересно! Авиакомпания может отменить рейс из-за недостаточной загруженности рейса, если это предусмотрено условиями перевозки. Обычно в договоре перевозки указаны ситуации, при которых рейс может быть отменен по экономическим соображениям, когда продажа билетов не обеспечивает достаточного дохода для безопасного и эффективного выполнения рейса.

Что происходило на борту

Сначала девушки не поверили, но менеджер развернул экран компьютера и показал, что на 175-местном самолете было приобретено только 2 билета. Бортпроводники относились к пассажиркам как к VIP-гостям, в частности обращались по имени, а пилоты даже пригласили их посетить свою кабину.

"Самой крутой частью этого полета была именно личная связь, которую мы смогли установить с экипажем, командой и пилотом", – отметила Вулфли.

Как развлекались девушки: смотрите видео

Известно, что для подруг, которые выросли в Аризоне, но учатся в разных заведениях Юты, это был первый совместный полет. Они отпраздновали событие тортом из пекарни Gourmandise в Солт-Лейк-Сити, которую Сарджент традиционно посещает перед каждым вылетом.