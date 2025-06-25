Претендент на Нобелевскую премию мира Дональд Трамп опубликовал видео с песней "Бомбить Иран"

Глава США Дональд Трамп в очередной раз оказался в эпицентре международного скандала. В то время как его имя фигурирует среди претендентов на Нобелевскую премию мира, он опубликовал в социальных сетях видео с песней "Бомбить Иран".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of India.

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Говорится о ролике, который появился на платформе Трампа Truth Social. В видео слышны саркастические строки о бомбардировке Ирана, сопровождаемые патриотическими визуальными эффектами и изображением американской военной силы. Видео мгновенно вызвало волну возмущения как среди дипломатов, так и в социальных сетях.

Что опубликовал Трамп: смотрите видео

Этот жест особенно противоречив на фоне того, что Трампа уже несколько раз выдвигали на соискание Нобелевской премии мира.

Интересно! На днях Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за его роль в налаживании перемирия между Ираном и Израилем. За выдвижением кандидатуры Трампа стоит конгрессмен Бадди Картер, который подчеркнул "историческую роль" главы США в предотвращении ядерных амбиций Ирана и содействии международной гармонии.

Какие последствия это может иметь

Политические обозреватели отмечают, что подобная публикация может иметь серьезные последствия для имиджа США, особенно в контексте напряженных отношений с Ираном. Во многих странах этот шаг Трампа расценили как провокацию или даже призыв к агрессии.

В то же время сторонники президента считают видео "сатирой" и "проявлением свободы слова". Официальных комментариев от избирательного штаба Трампа или Нобелевского комитета пока нет.