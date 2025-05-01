"И еще что-то о Байдене говорил": Трамп потерялся после встречи с журналистами

Дональд Трамп, который только недавно критиковал предыдущего главу США Джо Байдена, и сам попал в курьезную ситуацию. После встречи с журналистами Трамп растерялся и пошел совсем не в том направлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое завирусилось в сети.

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Публичные нападки Трампа на Байдена

Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал экс-главу Белого Дома Дональда Трампа. Он неоднократно хвастался, что якобы в отличие от Байдена имеет более высокие баллы за тест на когнитивные функции.

Кстати, я проходил тест на когнитивные способности как часть моего общего медицинского осмотра – и получил самый высокий балл. Один из врачей сказал: "Сэр, я никогда не видел, чтобы кто-то получил такой результат". Это был самый высокий балл,

– похвастался президент Дональд Трамп.

Справка. Тест на когнитивные функции – это метод оценки мышления, памяти, внимания, речи, восприятия и других психических процессов, которые определяют, как мы воспринимаем, обрабатываем и используем информацию. Этот тест применяют для раннего выявления деменции.

Все вернулось бумерангом

Но Трамп, неожиданно для себя, и сам попал в курьезную ситуацию. После того, как Трамп завершил отвечать на вопросы прессы, он несколько секунд шагал в неизвестность, оборачиваясь по сторонам, как будто искал сцену или выход.

Трамп потерялся после встречи с журналистами: смотрите видео

Ранее во время национального молебна в США Дональд Трамп задремал. Это вызвало широкую реакцию в сети. Особенно насмешила людей реакция его жены, Мелании Трамп.