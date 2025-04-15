"Снова стал мемом": Вэнс уронил кубок во время награждения футбольной команды
- На церемонии награждения студенческой футбольной команды в Огайо вице-президент США Джей Ди Вэнс уронил трофей, который распался на две части.
- Вэнс шутливо прокомментировал инцидент в соцсети, заявив, что "не хотел, чтобы трофей достался кому-то после него".
Президент Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс участвовали в награждении этой команды. Во время этого действа произошел курьезный момент.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.
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Что известно об инциденте
Курьезный момент случился в Огайо. Команду Buckeyes награждали после ее победы в национальном чемпионате по футболу среди студентов. На церемонии награждения присутствовал Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Когда вице-президент США попытался поднять чемпионский трофей, чтобы передать его студенческой команде, кубок неожиданно распался на две части. Как отмечает издание, трофей изготовлен из сочетания 24-каратного золота, бронзы и нержавеющей стали.
Как это прокомментировал сам Вэнс
После этого инцидента Вэнс дал короткий шутливый комментарий в соцсети X.
Я не хотел, чтобы трофей достался кому-то после меня, поэтому решил его разбить,
– заявил он.
Что произошло во время награждения: смотрите видео
Что известно о вице-президенте Джее Ди Вэнсе
Это американский политик, писатель и сенатор от штата Огайо, который стал вице-президентом США. Он известен своими резкими высказываниями об Украине. К примеру, ранее он критиковал нашу страну, поддерживая идею сокращения военной помощи США.