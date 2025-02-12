О самых романтичных местах для празднования 14 февраля читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также В Норвегии рыбакам будут платить деньги за сбежавшего лосося

Львов

Именно Львов первым приходит на ум, когда возникает вопрос, где праздновать День всех влюбленных. Прогулка узкими улочками старого города, посещение уютных кафе и дегустация горячего шоколада создадут идеальную атмосферу для незабываемого свидания.

Находясь во Львове, обязательно советуем посетить Итальянский дворик. Это уютное место будто специально создано для свиданий. И, конечно же, стоит прогуляться вечерним городом, подняться на Высокий Замок и полюбоваться панорамой Львова.



Прогулка по вечернему Львову / Фото Unsplash

Карпаты

Мороз, заснеженные верхушки гор и пьянящий аромат глинтвейна – вот оно, идеальное сочетание для празднования 14 февраля. Вместе со второй половинкой вы можете успеть покататься на лыжах или сноуборде.

Прекрасной альтернативой катанию может стать отдых в СПА-отеле. Также можно устроить романтический ужин в колыбе у камина.



Вариант зимнего свидания в Карпатах / Фото Unsplash

Одесса

Это не только красивое море, но и прекрасные возможности для романтического отдыха. В Одессе есть множество локаций для влюбленных, где можно наслаждаться морским воздухом и красивыми пейзажами. Советуем посетить вам:

Приморский бульвар – прогулка по бульвару с видом на Черное море и Потемкинскую лестницу.

Дерибасовская улица – замечательная для пешеходных прогулок и свиданий в уютных кафе.

Оперный театр – архитектурный шедевр с романтической атмосферой.



Как провести 14 февраля в Одессе / Фото Unsplash

Черновцы

Ну и какая же праздничная подборка без Черновцов? Они завораживают своей архитектурой и романтической атмосферой. Находясь в этом волшебном месте, советуем посетить Резиденцию митрополитов Буковины и Далмации – уникальную архитектурную достопримечательность, которая завораживает своим шармом.

Прогуляться по Центральной площади и сфотографироваться возле Черновицкого драматического театра. Зайти в Ботанический сад Черновицкого университета для уютной романтической прогулки среди природы.



Идея для свидания на 14 февраля / Фото Unsplash

Как вы видите, Украина предлагает множество замечательных мест для романтического праздника. Выбирайте тот вариант, который ближе всего к вашей душе, и создавайте незабываемые воспоминания вместе!