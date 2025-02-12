Про найромантичніші місця для святкування 14 лютого читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Львів

Саме Львів першим спадає на думку, коли постає питання, де святкувати День усіх закоханих. Прогулянка вузькими вуличками старого міста, відвідування затишних кав'ярень та дегустація гарячого шоколаду створять ідеальну атмосферу для незабутнього побачення.

Перебуваючи у Львові, обов'язково радимо відвідати Італійський дворик. Це затишне місце ніби спеціально створене для побачень. І, звісно ж, варто прогулятися вечірнім містом, піднятися на Високий Замок і помилуватися панорамою Львова.



Прогулянка вечірнім Львовом / Фото Unsplash

Карпати

Мороз, засніжені верхівки гір та п'янкий аромат глінтвейну – ось воно, ідеальне поєднання для святкування 14 лютого. Разом з другою половинкою ви можете встигнути покататися на лижах чи сноуборді.

Чудовою альтернативою катанню може стати відпочинок у СПА-готелі. Також можна влаштувати романтичну вечерю в колибі біля каміна.



Варіант зимового побачення у Карпатах / Фото Unsplash

Одеса

Це не тільки красиве море, але і прекрасні можливості для романтичного відпочинку. В Одесі є безліч локацій для закоханих, де можна насолоджуватися морським повітрям і красивими пейзажами. Радимо відвідати вам:

Приморський бульвар – прогулянка бульваром з видом на Чорне море та Потьомкінські сходи.

Дерибасівська вулиця – чудова для пішохідних прогулянок та побачень у затишних кафе.

Оперний театр – архітектурний шедевр із романтичною атмосферою.



Як провести 14 лютого в Одесі / Фото Unsplash

Чернівці

Ну і яка ж святкова добірка без Чернівців? Вони зачаровують своєю архітектурою та романтичною атмосферою. Перебуваючи у цьому чарівному місці, радимо відвідати Резиденцію митрополитів Буковини і Далмації – унікальну архітектурну пам'ятку, яка зачаровує своїм шармом.

Прогулятися Центральною площею та сфотографуватися біля Чернівецького драматичного театру. Зайти в Ботанічний сад Чернівецького університету для затишної романтичної прогулянки серед природи.



Ідея для побачення на 14 лютого / Фото Unsplash

Як ви бачите, Україна пропонує безліч чудових місць для романтичного свята. Обирайте той варіант, який найближчий до вашої душі, і створюйте незабутні спогади разом!