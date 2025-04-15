Где цветут сакуры в Киеве: локации с самыми лучшими деревьями

Весна в Украине пахнет сакурами. И говорится не только об Ужгороде, ведь сейчас сакурами можно насладиться практически в каждом городе Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию.

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Как отметили в КГГА, в этом году период цветения продлится около двух недель. Японские вишни можно увидеть в ботаническом саду имени академика Фомина и Национальном ботаническом саду имени Н. Н. Гришко.

Кроме этого, по информации КГГА, сакуры высадили в парках и скверах столицы:

В Голосеевском районе:

в сквере на улице Ивана Федорова;

в сквере возле ВДНХ;

в сквере Героев Мариуполя.

В Дарницком районе:

в парке Партизанской славы.

В Деснянском районе:

в сквере на улице Александры Экстер;

в парке имени Сержа Лифаря;

в парке "Киото".



В парке "Киото" расцвели сакуры / Фото Деснянская РГА

В Днепровском районе:

на бульваре Верховной Рады;

на Дарницкой площади;

в парке "Победа".

В Оболонском районе:

в парке "Наталка";

в сквере на проспекте Степана Бандеры;

в "Саду Камней";

в парке "Пуща-Водица";

в сквере на улице Александра Архипенко;

в сквере на улице Иорданской;

в сквере на улице Героев полка "Азов".

В Печерском районе:

в Наводницком парке;

на бульваре Липском;

в сквере имени Марии Заньковецкой.

В Подольском районе:

в Куреневском парке;

в сквере возле кинотеатра "Жовтень";

в ландшафтном заказнике "Долина реки Коноплянка";

в сквере № 3 на Контрактовой площади.

В Святошинском районе:

в сквере на бульв. Академика Вернадского;

в парке "Интернациональный";

в парке на улице Ореста Васкула;

в парке "Гамбургский";

в парке "Совки".

В Соломенском районе:

в парке имени Николая Зерова;

в парке "Отрадный";

в парке "Спутник";

в парке "Юность";

в парке Защитников Украины;

в сквере имени Максима Шаповала.



Где в Киеве цветут сакуры / Фото из сети

В Шевченковском районе:

на Майдане Независимости;

в парке на склонах Пейзажной аллеи;

в Сырецком парке;

на Владимирской горке;

в сквере возле Золотых ворот;

в сквере возле Оперного театра;

в парке имени Тараса Шевченко;

в сквере Станкостроительный.

Тем временем во Львове создали интерактивную карту, на которой можно увидеть локации со всеми цветущими локациями Львова. Она помогает найти лучшие места для прогулок и фотосессий.