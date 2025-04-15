Где цветут сакуры в Киеве: локации с самыми лучшими деревьями
- Сакуры в Киеве можно найти в ботанических садах и во многих парках и скверах по всему городу.
- Цветение сакур продлится около двух недель, и их высадили в разных районах, таких как Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Оболонский, Печерский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский.
Весна в Украине пахнет сакурами. И говорится не только об Ужгороде, ведь сейчас сакурами можно насладиться практически в каждом городе Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию.
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Как отметили в КГГА, в этом году период цветения продлится около двух недель. Японские вишни можно увидеть в ботаническом саду имени академика Фомина и Национальном ботаническом саду имени Н. Н. Гришко.
Кроме этого, по информации КГГА, сакуры высадили в парках и скверах столицы:
В Голосеевском районе:
- в сквере на улице Ивана Федорова;
- в сквере возле ВДНХ;
- в сквере Героев Мариуполя.
В Дарницком районе:
- в парке Партизанской славы.
В Деснянском районе:
- в сквере на улице Александры Экстер;
- в парке имени Сержа Лифаря;
- в парке "Киото".
В парке "Киото" расцвели сакуры / Фото Деснянская РГА
В Днепровском районе:
- на бульваре Верховной Рады;
- на Дарницкой площади;
- в парке "Победа".
В Оболонском районе:
- в парке "Наталка";
- в сквере на проспекте Степана Бандеры;
- в "Саду Камней";
- в парке "Пуща-Водица";
- в сквере на улице Александра Архипенко;
- в сквере на улице Иорданской;
- в сквере на улице Героев полка "Азов".
В Печерском районе:
- в Наводницком парке;
- на бульваре Липском;
- в сквере имени Марии Заньковецкой.
В Подольском районе:
- в Куреневском парке;
- в сквере возле кинотеатра "Жовтень";
- в ландшафтном заказнике "Долина реки Коноплянка";
- в сквере № 3 на Контрактовой площади.
В Святошинском районе:
- в сквере на бульв. Академика Вернадского;
- в парке "Интернациональный";
- в парке на улице Ореста Васкула;
- в парке "Гамбургский";
- в парке "Совки".
В Соломенском районе:
- в парке имени Николая Зерова;
- в парке "Отрадный";
- в парке "Спутник";
- в парке "Юность";
- в парке Защитников Украины;
- в сквере имени Максима Шаповала.
Где в Киеве цветут сакуры / Фото из сети
В Шевченковском районе:
- на Майдане Независимости;
- в парке на склонах Пейзажной аллеи;
- в Сырецком парке;
- на Владимирской горке;
- в сквере возле Золотых ворот;
- в сквере возле Оперного театра;
- в парке имени Тараса Шевченко;
- в сквере Станкостроительный.
Тем временем во Львове создали интерактивную карту, на которой можно увидеть локации со всеми цветущими локациями Львова. Она помогает найти лучшие места для прогулок и фотосессий.