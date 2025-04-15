Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию.

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Как отметили в КГГА, в этом году период цветения продлится около двух недель. Японские вишни можно увидеть в ботаническом саду имени академика Фомина и Национальном ботаническом саду имени Н. Н. Гришко.

Кроме этого, по информации КГГА, сакуры высадили в парках и скверах столицы:

В Голосеевском районе:

  • в сквере на улице Ивана Федорова;
  • в сквере возле ВДНХ;
  • в сквере Героев Мариуполя.

В Дарницком районе:

  • в парке Партизанской славы.

В Деснянском районе:

  • в сквере на улице Александры Экстер;
  • в парке имени Сержа Лифаря;
  • в парке "Киото".

В парке Киото расцвели сакуры
В парке "Киото" расцвели сакуры / Фото Деснянская РГА

В Днепровском районе:

  • на бульваре Верховной Рады;
  • на Дарницкой площади;
  • в парке "Победа".

В Оболонском районе:

  • в парке "Наталка";
  • в сквере на проспекте Степана Бандеры;
  • в "Саду Камней";
  • в парке "Пуща-Водица";
  • в сквере на улице Александра Архипенко;
  • в сквере на улице Иорданской;
  • в сквере на улице Героев полка "Азов".

В Печерском районе:

  • в Наводницком парке;
  • на бульваре Липском;
  • в сквере имени Марии Заньковецкой.

В Подольском районе:

  • в Куреневском парке;
  • в сквере возле кинотеатра "Жовтень";
  • в ландшафтном заказнике "Долина реки Коноплянка";
  • в сквере № 3 на Контрактовой площади.

В Святошинском районе:

  • в сквере на бульв. Академика Вернадского;
  • в парке "Интернациональный";
  • в парке на улице Ореста Васкула;
  • в парке "Гамбургский";
  • в парке "Совки".

В Соломенском районе:

  • в парке имени Николая Зерова;
  • в парке "Отрадный";
  • в парке "Спутник";
  • в парке "Юность";
  • в парке Защитников Украины;
  • в сквере имени Максима Шаповала.

Где в Киеве цветут сакуры
Где в Киеве цветут сакуры / Фото из сети

В Шевченковском районе:

  • на Майдане Независимости;
  • в парке на склонах Пейзажной аллеи;
  • в Сырецком парке;
  • на Владимирской горке;
  • в сквере возле Золотых ворот;
  • в сквере возле Оперного театра;
  • в парке имени Тараса Шевченко;
  • в сквере Станкостроительный.

Тем временем во Львове создали интерактивную карту, на которой можно увидеть локации со всеми цветущими локациями Львова. Она помогает найти лучшие места для прогулок и фотосессий.