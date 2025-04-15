Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську держадміністрацію.

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Як зазначили у КМДА, цьогоріч період цвітінь триватиме близько двох тижнів. Японські вишні можна побачити в ботанічному саду імені академіка Фоміна та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка.

Окрім цього, за інформацією КМДА, сакури висадили у парках та скверах столиці:

У Голосіївському районі:

у сквері на вулиці Івана Федорова;

у сквері біля ВДНГ;

у сквері Героїв Маріуполя.

У Дарницькому районі:

у парку Партизанської слави.

У Деснянському районі:

у сквері на вулиці Олександри Екстер;

у парку імені Сержа Лифаря;

у парку "Кіото".



У парку "Кіото" розцвіли сакури / Фото Деснянська РДА

У Дніпровському районі:

на бульварі Верховної Ради;

на Дарницькій площі;

у парку "Перемога".

В Оболонському районі:

у парку "Наталка";

у сквері на проспекті Степана Бандери;

у "Саду Каменів";

у парку "Пуща-Водиця";

у сквері на вулиці Олександра Архипенка;

у сквері на вулиці Йорданській;

у сквері на вулиці Героїв полку "Азов".

У Печерському районі:

у Наводницькому парку;

на бульварі Липському;

у сквері імені Марії Заньковецької.

У Подільському районі:

у Куренівському парку;

у сквері біля кінотеатру "Жовтень";

у ландшафтному заказнику "Долина річки Коноплянка";

у сквері № 3 на Контрактовій площі.

У Святошинському районі:

у сквері на бульв. Академіка Вернадського;

у парку "Інтернаціональний";

у парку на вулиці Ореста Васкула;

у парку "Гамбурзький";

у парку "Совки".

У Солом'янському районі:

у парку імені Миколи Зерова;

у парку "Відрадний";

у парку "Супутник";

у парку "Юність";

у парку Захисників України;

у сквері імені Максима Шаповала.



Де у Києві цвітуть сакури / Фото з мережі

У Шевченківському районі:

на Майдані Незалежності;

у парку на схилах Пейзажної алеї;

у Сирецькому парку;

на Володимирській гірці;

у сквері біля Золотих воріт;

у сквері біля Оперного театру;

у парку імені Тараса Шевченка;

у сквері Верстатобудівний.

Тим часом у Львові створили інтерактивну мапу, на якій можна побачити локації з усіма квітучими локаціями Львова. Вона допомагає знайти найкращі місця для прогулянок та фотосесій.