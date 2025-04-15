Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську держадміністрацію.
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Як зазначили у КМДА, цьогоріч період цвітінь триватиме близько двох тижнів. Японські вишні можна побачити в ботанічному саду імені академіка Фоміна та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка.
Окрім цього, за інформацією КМДА, сакури висадили у парках та скверах столиці:
У Голосіївському районі:
- у сквері на вулиці Івана Федорова;
- у сквері біля ВДНГ;
- у сквері Героїв Маріуполя.
У Дарницькому районі:
- у парку Партизанської слави.
У Деснянському районі:
- у сквері на вулиці Олександри Екстер;
- у парку імені Сержа Лифаря;
- у парку "Кіото".
У парку "Кіото" розцвіли сакури / Фото Деснянська РДА
У Дніпровському районі:
- на бульварі Верховної Ради;
- на Дарницькій площі;
- у парку "Перемога".
В Оболонському районі:
- у парку "Наталка";
- у сквері на проспекті Степана Бандери;
- у "Саду Каменів";
- у парку "Пуща-Водиця";
- у сквері на вулиці Олександра Архипенка;
- у сквері на вулиці Йорданській;
- у сквері на вулиці Героїв полку "Азов".
У Печерському районі:
- у Наводницькому парку;
- на бульварі Липському;
- у сквері імені Марії Заньковецької.
У Подільському районі:
- у Куренівському парку;
- у сквері біля кінотеатру "Жовтень";
- у ландшафтному заказнику "Долина річки Коноплянка";
- у сквері № 3 на Контрактовій площі.
У Святошинському районі:
- у сквері на бульв. Академіка Вернадського;
- у парку "Інтернаціональний";
- у парку на вулиці Ореста Васкула;
- у парку "Гамбурзький";
- у парку "Совки".
У Солом'янському районі:
- у парку імені Миколи Зерова;
- у парку "Відрадний";
- у парку "Супутник";
- у парку "Юність";
- у парку Захисників України;
- у сквері імені Максима Шаповала.
Де у Києві цвітуть сакури / Фото з мережі
У Шевченківському районі:
- на Майдані Незалежності;
- у парку на схилах Пейзажної алеї;
- у Сирецькому парку;
- на Володимирській гірці;
- у сквері біля Золотих воріт;
- у сквері біля Оперного театру;
- у парку імені Тараса Шевченка;
- у сквері Верстатобудівний.
Тим часом у Львові створили інтерактивну мапу, на якій можна побачити локації з усіма квітучими локаціями Львова. Вона допомагає знайти найкращі місця для прогулянок та фотосесій.