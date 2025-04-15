Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську держадміністрацію.

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Як зазначили у КМДА, цьогоріч період цвітінь триватиме близько двох тижнів. Японські вишні можна побачити в ботанічному саду імені академіка Фоміна та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка.

Окрім цього, за інформацією КМДА, сакури висадили у парках та скверах столиці:

У Голосіївському районі:

  • у сквері на вулиці Івана Федорова;
  • у сквері біля ВДНГ;
  • у сквері Героїв Маріуполя.

У Дарницькому районі:

  • у парку Партизанської слави.

У Деснянському районі:

  • у сквері на вулиці Олександри Екстер;
  • у парку імені Сержа Лифаря;
  • у парку "Кіото".

У парку Кіото розцвіли сакури
У парку "Кіото" розцвіли сакури / Фото Деснянська РДА

У Дніпровському районі:

  • на бульварі Верховної Ради;
  • на Дарницькій площі;
  • у парку "Перемога".

В Оболонському районі:

  • у парку "Наталка";
  • у сквері на проспекті Степана Бандери;
  • у "Саду Каменів";
  • у парку "Пуща-Водиця";
  • у сквері на вулиці Олександра Архипенка;
  • у сквері на вулиці Йорданській;
  • у сквері на вулиці Героїв полку "Азов".

У Печерському районі:

  • у Наводницькому парку;
  • на бульварі Липському;
  • у сквері імені Марії Заньковецької.

У Подільському районі:

  • у Куренівському парку;
  • у сквері біля кінотеатру "Жовтень";
  • у ландшафтному заказнику "Долина річки Коноплянка";
  • у сквері № 3 на Контрактовій площі.

У Святошинському районі:

  • у сквері на бульв. Академіка Вернадського;
  • у парку "Інтернаціональний";
  • у парку на вулиці Ореста Васкула;
  • у парку "Гамбурзький";
  • у парку "Совки".

У Солом'янському районі:

  • у парку імені Миколи Зерова;
  • у парку "Відрадний";
  • у парку "Супутник";
  • у парку "Юність";
  • у парку Захисників України;
  • у сквері імені Максима Шаповала.

Де у Києві цвітуть сакури
Де у Києві цвітуть сакури / Фото з мережі

У Шевченківському районі:

  • на Майдані Незалежності;
  • у парку на схилах Пейзажної алеї;
  • у Сирецькому парку;
  • на Володимирській гірці;
  • у сквері біля Золотих воріт;
  • у сквері біля Оперного театру;
  • у парку імені Тараса Шевченка;
  • у сквері Верстатобудівний.

Тим часом у Львові створили інтерактивну мапу, на якій можна побачити локації з усіма квітучими локаціями Львова. Вона допомагає знайти найкращі місця для прогулянок та фотосесій.