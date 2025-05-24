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24 мая, 12:45
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Такого не ожидал никто: Грицик выбросил из гнезда самого маленького птенца

Алена Захарова
Основні тези
  • Аист Грицик выбросил из гнезда маленького птенца, которого нашли и спасли.
  • Птенца Катрусю кормят и оказывают помощь, но возвращение в дикую природу пока неизвестно.

В семье звездных аистов Одарки и Грицика вспыхнула настоящая драма. Грицик вынес за пределы гнезда самого маленького своего птенца, которого в сети назвали Катюшей.

Больше об этом рассказала исследовательница птиц Ирина Саражинская на своей странице в фейсбуке, передает 24 Канал.

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К счастью, птенца быстро нашли и спасли. Только 23 мая ему исполнилось 2 недели, а затем это – самый маленький птенец Одарки и Грицика.

Как произошел инцидент

Чрезвычайное происшествие произошло 23 мая. В 12 часов дня все пятеро аистят лежали в кучке рядом с отцом. Впоследствии Грицик взял в клюв самого маленького из них и и бросил на край гнезда. Затем аист снова поднял птенца, полетел с ним и отнес на землю. Через минуту Грицик вернулся к остальным детям.

23 мая в гнезде Грицика и Одарки произошло прогнозируемое учеными, но совершенно неожиданное для зрителей: в гнезде осталось четверо аистят из пяти. К этому никогда нельзя быть готовыми эмоционально, но надо понимать, что это дикая природа, за которой мы только наблюдаем и не можем вмешиваться,
– написала Саражинская.

Аисты могут избавляться от своих птенцов по нескольким причинам. В частности:

  • Если еды не хватает, аистам приходится уменьшать количество птенцов, чтобы выжили хотя бы несколько.
  • Если птенец слабый, больной, травмированный, то аисты могут его выбросить из гнезда, чтобы не тратить ресурсы зря.
  • Когда люди касаются гнезда или птенцов, родители иногда теряют инстинктивную связь с малышами из-за изменения запаха или стресса.


Грицик выбросил из гнезда самого маленького птенца / Фото с фейсбук-страницы Ирины Саражинской

Что теперь будет с Катюшей

Катрусю нашел один из основателей Национального природного парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло. Сейчас птенца кормят и оказывают необходимую помощь. Вернется ли аистенок в дикую природу – пока неизвестно.

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