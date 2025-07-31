В индийском городе Мумбаи посреди оживленного рынка Локхандвалы образовалась масштабная пробка из-за собаки. В красном хэтчбеке, перегородившем дорогу, на водительском сиденье спокойно сидел пес породы хаски.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу andheriloca.

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Как хаски оказался за рулем авто?

Инцидент произошел прямо на проезжей части одного из самых загруженных районов города. По словам очевидцев, водитель авто, вероятно, ненадолго оставил транспорт без присмотра, а собака пересел на его место. На видео видно, как хэтчбек блокирует движение, а из-за него выстраиваются другие машины.

Авто припарковано прямо посреди главного рынка, создавая большие неудобства. И что шокирует – на водительском сиденье сидит пес,

– говорится в подписи к видео.

Видеоролик быстро стал вирусным и собрал уже более 300 тысяч просмотров в инстаграм. Личность водителя установить не удалось – номерной знак машины на видео размыт.

Хаски за рулем авто: смотрите видео

Часть пользователей сети отреагировали с юмором, отметив, что собака прекрасно выполнила роль водителя. Зато другие люди призвали сообщить в полицию, ведь оставлять животное в машине – это не только безответственно, но и может быть опасно как для пса, так и для других участников движения.

Почему нельзя оставлять собаку одну в машине?

Перегрев или переохлаждение. В теплую погоду авто быстро нагревается. Даже при +20 градусах за окном, за 10 минут в салоне может быть +40 градусов и более. Риск угона. Ваша собака может стать жертвой воров, особенно если порода популярная или дорогая. Стресс и тревога. Животные не понимают, почему их оставили одних. Это может вызвать панику, тревожность, плохое самочувствие, а иногда и агрессивное поведение. Повреждение авто или травмы. Собака может начать грызть сиденья, провода или элементы салона. Или же – случайно нажать на рычаги или педали, что может привести к движению авто, особенно в случаях с автоматической трансмиссией.

Добавим, что во многих странах, в частности в ЕС, США и Канаде, за это предусмотрены штрафы, административная ответственность или даже изъятие животного.

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