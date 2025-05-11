Ласковая украинизация: ИИ представил героев сериала "Великолепный век" украинцами

В сети завирусилось видео, сгенерированное искусственным интеллектом. В нем мы можем увидеть, как выглядели бы герои известного турецкого сериала "Великолепный век. Роксолана", если бы они жили в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт в тиктоке АI_content_Jula.

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На кадрах, сгенерированных нейросетью, мы видим, как главный герой телешоу султан Сулейман ест шашлык на фоне крепости, а Гюрем, она же Роксолана из Украины или Настя Лисовская, в вышиванке фотографируется возле пейзажных пейзажей на родных землях.

Герой второго плана, Ибрагим, возится на огороде, а Валиде варит борщ. В этом ей помогает Махидевран, которая чистит картошку.

ИИ представил героев сериала "Великолепный век. Роксолана" украинцами: смотрите видео

Как ни странно, это видео быстро стало популярным в тиктоке. Оно набрало почти 100 тысяч просмотров. Вот, какие комментарии оставляли пользователи соцсетей:

"Приехали на родину к Гюррем".

"Вот это Валиде мощная! Не каждая сможет борщ варить, держа рукой железную раскаленную кастрюлю".

"Сулейман решил прям с шампуром захавать".

"Теперь я хочу посмотреть вот эту версию сериала".

Ранее с помощью ИИ мы имели возможность увидеть известных украинских личностей в игре Mortal Kombat. Таким образом, украинцы по-новому взглянули на таких известных людей, как Иво Бобул, Евгений Клопотенко, Влад Яма и Пес Патрон.