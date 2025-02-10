Грушевский на мопеде, Леся Украинка в метро: как известные украинцы выглядели бы в современном Киеве
Искусственный интеллект снова разрывает сеть фантастическими фото и видео с выдающимися украинскими деятелями и деятельницами. На этот раз мы можем увидеть современный вид Леси Украинки и Михаила Грушевского.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу ai.yevhen.
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Пользователь, который позиционирует себя как автора ИИ-контента, обнародовал видео, на котором показаны украинские исторические фигуры в современном Киеве. Так, Михаил Грушевский рассекает на мотоцикле по улицам столицы. Григорий Сковорода тем временем ест фаст фуд.
Иван Франко находится на студии звукозаписи. Не исключено, что готовит к выходу свой новый "хит". Богдан Хмельницкий выходит из крутой машины, которая очень напоминает Jaguar. Его проходка сразу говорит, кто здесь хозяин. Ну и куда же без Леси Украинки? Волшебной красоты дама поднимается по эскалатору в метро.
Как известные украинцы выглядели бы в современном Киеве: смотрите видео
Реакция соцсетей
Люди в тиктоке были приятно удивлены увидеть при других обстоятельствах выдающихся украинских деятелей, который в книгах изображают суровыми и печальными. Вот, какие комментарии оставляли люди:
- "Классно! но у Хмельницкого прикид. как у какого-то Поплавского. Туфли и зеленые штаны не очень аутентично выглядят".
- "Какие все современные – класс!".
- "Сковорода и Франко – крутые".
- "Все такие стильные и прикольные".
- "Сковорода замечательный. Просто красавец".