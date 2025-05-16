Ариана Гранде, Том Холанд и другие: ИИ одел мировых звезд в вышиванки – кому подходит больше всего

В сети набирает популярность новое видео. На нем мировые звезды позируют в традиционной украинской одежде –в вышиванках.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт в тиктоке aitrends.ua.

Смотрите также "Потому что герои не носят плащи": ИИ показал супергероев Marvel и DC в образах работников ДТЭК

С помощью нейросетей мы смогли представить мировых знаменитостей в вышиванках. Одними из самых обсуждаемых образов стали Ариана Гранде и Том Холанд, которые на сгенерированных изображениях позируют в вышиванках на фоне живописных украинских пейзажей.

Ариана Гранде предстает в светлой вышиванке с красно-черным орнаментом, складывая пальцы рук в сердце, что символизирует поддержку и любовь. Ее образ выглядит нежно и гармонично, а вышиванка подчеркивает ее хрупкость и изящество.

А Том Холанд позирует в вышиванке с орнаментом из колосьев пшеницы. Его образ получился одновременно стильным и естественным, вызвав волну положительных отзывов в соцсетях.

ИИ одел мировых звезд в вышиванки: смотрите видео

Реакция соцсетей

Пользователи активно обсуждают, кому вышиванка подходит больше всего. Вот, какие комментарии оставляют пользователи сети:

"Ариана мне улыбнулась и сердечко показала".

"Билли и Ариана как родные".

"Ай Билли, наша казачка! Уже 50 граммов водочки с сальцем просит".

Ранее в сети уже завирусились кадры, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта, на которых культовые супергерои Marvel оказались в украинских реалиях. Так, искусственный интеллект переместил Халка в украинские Карпаты, а Черную Вдову – на улицы Львова.