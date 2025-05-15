"Потому что герои не носят плащи": ИИ показал супергероев Marvel и DC в образах работников ДТЭК

Искусственный интеллект снова удивляет сеть! На этот раз нейросети сгенерировали образы культовых супергероев Marvel и DC в униформе работников украинской энергетической компании ДТЭК.

Образы, сочетающие фантастическую силу с реальным героизмом, быстро стали вирусными в соцсетях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на aitrends.ua.

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На обнародованных кадрах мы видим Железного человека, который одет в серую рабочую куртку с желтыми и белыми вставками, с логотипом DTEK на груди. За униформой просматривается светящийся арк-реактор (фирменная деталь образа Железного человека).

Также в ДТЭК "работает" Тор. Этот образ подходит ему больше всего, ведь Повелитель грома, который умеет пускать молнии руками, точно мог бы помочь украинцам во время блэкаутов.

ИИ показал супергероев Marvel и DC образах работников ДТЭК: смотрите видео

Реакция сети

Это видео произвело настоящий фурор в сети и на него отреагировали представители ДТЭК.

Йооооооой чрезвычайно приятно,

– написали ДТЭК в комментариях.

Другие пользователи сети также не остались в стороне. Вот, какие комментарии они оставляли под видео:

"Тор должен вообще электричество с небес подавать".

"Так вот почему такие тарифы".

"Так они естественно выглядят! Как будто свои, родненькие".

"У нас свои герои, особенно те кто восстанавливают свет на прифронтовых городах".

Ранее искусственный интеллект создал изображения, на которых супергерои Marvel живут в Украине, в частности Халк – в Карпатах, а Черная Вдова – во Львове. Но наибольшее внимание получил Капитан Америка, который появился с трезубцем и щитом в цветах украинского флага.