Жасмин, Ариэль и другие: ИИ показал, как выглядели бы диснеевские принцессы, если бы были мужчинами

Искусственный интеллект открывает перед нами фантастические возможности и новые горизонты. На этот раз благодаря нейросети мы увидели, как бы выглядели Жасмин, Ариэль, Бель или Золушка, если бы они были мужчинами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт на ютубе @ai.mariaa.

Смотрите также В доспехах и с мечами: ИИ показал, как выглядят страны в образах женщин-воинов

Жасмин – повелитель пустыни

По мнению ИИ, Жасмин в образе мужчины носила бы роскошную бирюзовую одежду с золотыми вышивками, тюрбан и аксессуары, напоминающие стиль Аграбы. Мужская версия Жасмин излучала бы уверенность и королевское величие, а также мудрость сотен прочитанных книг.

Ариэль – морской принц

Мужская версия Ариэль напоминает нам морского принца с длинными волнистыми волосами. Его костюм имеет глубокий зеленый цвет, напоминающий океанские глубины, а взгляд полон решимости и стремления к приключениям.

Как выглядели бы диснеевские принцессы, если бы были мужчинами: смотрите видео

Такие эксперименты дают возможность по новому посмотреть на привычных персонажей. Это также позволяет переосмыслить классические истории и сделать их еще более универсальными для разных поколений. А не так давно благодаря ИИ мы имели возможность представить, как бы выглядели страны в образах невест.

Как это работает