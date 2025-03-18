Жасмин, Ариэль и другие: ИИ показал, как выглядели бы диснеевские принцессы, если бы были мужчинами
- Искусственный интеллект показал, как выглядели бы диснеевские принцессы, если бы они были мужчинами.
- Мужские версии принцесс, таких как Жасмин и Ариэль, изображены в роскошных костюмах и с атрибутами, отражающими их оригинальные образы.
Искусственный интеллект открывает перед нами фантастические возможности и новые горизонты. На этот раз благодаря нейросети мы увидели, как бы выглядели Жасмин, Ариэль, Бель или Золушка, если бы они были мужчинами.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт на ютубе @ai.mariaa.
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Жасмин – повелитель пустыни
По мнению ИИ, Жасмин в образе мужчины носила бы роскошную бирюзовую одежду с золотыми вышивками, тюрбан и аксессуары, напоминающие стиль Аграбы. Мужская версия Жасмин излучала бы уверенность и королевское величие, а также мудрость сотен прочитанных книг.
Ариэль – морской принц
Мужская версия Ариэль напоминает нам морского принца с длинными волнистыми волосами. Его костюм имеет глубокий зеленый цвет, напоминающий океанские глубины, а взгляд полон решимости и стремления к приключениям.
Как выглядели бы диснеевские принцессы, если бы были мужчинами: смотрите видео
Такие эксперименты дают возможность по новому посмотреть на привычных персонажей. Это также позволяет переосмыслить классические истории и сделать их еще более универсальными для разных поколений. А не так давно благодаря ИИ мы имели возможность представить, как бы выглядели страны в образах невест.
Как это работает
- Искусственный интеллект создает такие картинки с помощью специальных программ, которые учатся на большом количестве изображений.
- Они анализируют, как выглядят диснеевские персонажи, реальные люди, а также мужские и женские черты лица.
- Благодаря этому ИИ понимает, чем отличаются мужчины от женщин и может менять их внешний вид.