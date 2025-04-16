Охранник, кассирша и грузчик: ИИ показал известных мировых звезд работникам АТБ

Искусственный интеллект снова развлек пользователей, создав забавные образы мировых знаменитостей в неожиданном антураже. На этот раз звезды Голливуда оказались в украинском супермаркете АТБ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт в тиктоке @maximdymura.

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На созданных нейросетью изображениях актер Джейсон Стэтхэм серьезно стоит на страже порядка в магазине в форме охранника, а Марго Робби – улыбающаяся кассирша с бейджиком и фирменной жилеткой.

Тем временем Леонардо Ди Каприо, похоже, решил немного "сэкономить", незаметно пряча бутылку коньяка под куртку между рядами алкоголя.

ИИ показал голливудских звезд работниками АТБ: смотрите видео

Как это работает

Такие фото создают с помощью нейросетей, которые генерируют изображения на основе текстового описания. Самые популярные инструменты, которые используются для этого:

Midjourney – один из самых популярных генераторов. Работает через Discord. Дает очень "кинематографические" изображения.

DALL-E 3 (от OpenAI) – может генерировать изображения из описаний, хорошо интегрируется в ChatGPT.

Stable Diffusion – открытый инструмент, который можно настраивать на собственном компьютере. Позволяет точнее контролировать результат.

Leonardo.Ai, Bing Image Creator, NightCafe, Artbreeder – другие сервисы для создания похожих артов.

Реакция сети

Изображения быстро разлетелись по соцсетям, вызывая волну шуток.

"В каком АТБ? Я еду".

"Это АТБ на Оболони?".

"Шедевр, я бы хотела попасть в это АТБ".

"Ди Каприо уже не тот, что с ним война сделала".

Благодаря ИИ мы уже имели возможность увидеть голливудских звезд в других образах. К примеру, на днях нейросеть показала Джони Деппа в яркой вышиванке, с серьгой в ухе. Он держал баян на фоне цветущего поля и церкви.